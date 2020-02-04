Додон поздравил Володина: “Убежден, молдавско-российские партнерские связи будут крепнуть и углубляться!”

Президент РМ Игорь Додон направил самые тёплые и сердечные поздравления Председателю Государственной Думы Российской Федерации Вячеславу Володину по случаю дня его рождения. Глава государства пожелал имениннику здоровья и плодотворной деятельности на благо России.
Пользуясь приятной возможностью, Игорь Додон поблагодарил Вячеслава Володина за весомый вклад в развитие традиционных отношений дружбы и сотрудничества между Молдовой и Россией.
– Я убеждён, что мы сохраним достигнутую динамику и молдавско-российские партнёрские связи, в частности, на межпарламентском уровне, будут крепнуть и углубляться, – отметил он.
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