Додон поздравил Володина: “Убежден, молдавско-российские партнерские связи будут крепнуть и углубляться!”

Президент РМ Игорь Додон направил самые тёплые и сердечные поздравления Председателю Государственной Думы Российской Федерации Вячеславу Володину по случаю дня его рождения. Глава государства пожелал имениннику здоровья и плодотворной деятельности на благо России.

Пользуясь приятной возможностью, Игорь Додон поблагодарил Вячеслава Володина за весомый вклад в развитие традиционных отношений дружбы и сотрудничества между Молдовой и Россией.