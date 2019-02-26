Додон поздравил Влах с днем рождения

Додон поздравил Влах с днем рождения

Президент Молдовы Игорь Додон поздравил башкана Гагаузской автономии Ирину Влах с днем рождения. Глава государства пожелал ей крепкого здоровья, счастья, долгих лет, благополучия, исполнения всех желаний и новых достижений во благо нашей Родины и народа.

– Отметил, что госпожа Влах продемонстрировала такие качества, как сдержанность, предсказуемость, мудрость и высокая эффективность, что способствует развитию региона и улучшению качества жизни людей. Высоко ценю ее государственный подход в определении приоритетных и амбициозных направлений развития не только автономии, но и Республики Молдова в целом, – написал Додон на своей странице в соцсети. 

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