Додон поздравил Влах с днем рождения

Президент Молдовы Игорь Додон поздравил башкана Гагаузской автономии Ирину Влах с днем рождения. Глава государства пожелал ей крепкого здоровья, счастья, долгих лет, благополучия, исполнения всех желаний и новых достижений во благо нашей Родины и народа.

– Отметил, что госпожа Влах продемонстрировала такие качества, как сдержанность, предсказуемость, мудрость и высокая эффективность, что способствует развитию региона и улучшению качества жизни людей. Высоко ценю ее государственный подход в определении приоритетных и амбициозных направлений развития не только автономии, но и Республики Молдова в целом, – написал Додон на своей странице в соцсети.