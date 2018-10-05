Додон поздравил ветеранов уголовного розыска (ФОТО)

Президент страны Игорь Додон принял участие в торжественном собрании ветеранов уголовного розыска в связи со столетней годовщиной создания этой структуры в составе МВД.

Глава государства поздравил офицеров с профессиональным праздником, поблагодарил их за добросовестный и нелегкий труд, за преданность работе и Родине.

– Отметил, что бесценный опыт ветеранов уголовного розыска помогает и сегодня поддерживать преемственность в правоохранительных органах. В то же время призвал офицеров помочь молодым кадрам, которые нуждаются в «опеке» со стороны профессионалов, – написал он на своей странице в соцсети.

Игорь Додон также отметил, что был рад сообщить правоохранителям о том, что их коллеги из Российской Федерации отправили в Молдову ценные подарки в виде памятных медалей к 100-летию службы уголовного розыска. Кроме того, он принял решение вручить государственные награды Республики Молдова ветеранам органов правопорядка.