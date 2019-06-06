Додон поздравил верующих с праздником Вознесения Господня

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Сегодня православные верующие отмечают Вознесение Господне. Этот праздник относится к числу важнейших и напоминает нам о том дне, когда Иисус Христос вознесся на небеса спустя 40 дней после воскрешения.

В данной связи глава государства выступил с посланием ко всем православным верующим на своей странице в соцсети.

– Искренне поздравляю всех священнослужителей и прихожан, которые сегодня отмечают храмовый праздник. Желаю всем жителям Молдовы душевного спокойствия, радости и процветания. Христос Вознесся! – отметил он.