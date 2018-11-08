Додон поздравил верующих с Днем памяти великомученика Дмитрия Солунского

Додон поздравил верующих с Днем памяти великомученика Дмитрия Солунского

Сегодня православные христиане, придерживающиеся старого стиля, празднуют день святого великомученика Димитрия Солунского, святого воина и исповедника III века.

Этот праздник празднуется как православными христианами, так и католиками. По народному обычаю он также носит название «Сымедру» и знаменует начало зимы, отметил на своей странице в соцсети Игорь Додон.

– Поздравляю с этим праздником всех жителей сёл и городов, которые сегодня отмечают храмовые праздники, а также всех людей, крещённых под именами Дмитрий или Думитрица, – добавил он. 

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