Додон поздравил верующих с Днем памяти великомученика Дмитрия Солунского

Сегодня православные христиане, придерживающиеся старого стиля, празднуют день святого великомученика Димитрия Солунского, святого воина и исповедника III века.

Этот праздник празднуется как православными христианами, так и католиками. По народному обычаю он также носит название «Сымедру» и знаменует начало зимы, отметил на своей странице в соцсети Игорь Додон.

– Поздравляю с этим праздником всех жителей сёл и городов, которые сегодня отмечают храмовые праздники, а также всех людей, крещённых под именами Дмитрий или Думитрица, – добавил он.