Додон поздравил Трампа с днём рождения

Додон поздравил Трампа с днём рождения

Президент Молдовы Игорь Додон направил этим утром Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу сердечные поздравления по случаю дня его рождения и наилучшие пожелания крепкого здоровья, благополучия и мира.

Игорь Додон поблагодарил Дональда Трампа за открытость и интерес к Республике Молдова, который он проявил в ходе их короткой встречи в Париже в ноябре 2018 года.

⁃ Уверен, что участие Соединенных Штатов Америки в позитивном и динамичном продвижении процесса устойчивой политической реинтеграции Республики Молдова будет также значительно способствовать укреплению общей безопасности в Восточной Европе. Надеюсь, что у нас будет возможность более детально обсудить эту важную тему в ближайшем будущем, – отметил Додон.

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