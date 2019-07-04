Додон поздравил Трампа и американский народ с Днём независимости США

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Президент Молдовы Игорь Додон передал самые теплые поздравления и пожелания мира и процветания Президенту США Дональду Трампу и американскому народу по случаю 243-й годовщины провозглашения независимости Соединенных Штатов Америки.

В своём послании Додон подчеркнул динамичное развитие молдавско-американского диалога на протяжении многих лет и выразил уверенность в том, что последние позитивные события в Молдове позволят углубить двустороннее сотрудничество на благо и в интересах обоих государств.

⁃ Кроме того, выражаю искреннюю благодарность и слова признательности Соединенным Штатам Америки за поддержку, оказываемую моей стране в процессе укрепления институционального потенциала, что позволит нам решительно продвигать демократические идеалы, – отметил он.