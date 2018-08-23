Додон поздравил Старикова с днем рождения: Всегда ждём Николая Викторовича в Молдове

Додон поздравил Старикова с днем рождения: Всегда ждём Николая Викторовича в Молдове

Президент Молдовы Игорь Додон поздравил с днём рождения известного российского историка, публициста, общественного деятеля, и по совместительству своего друга Николая Старикова.

Глава государства отметил, что книги и выступления Старикова помогают миллионам людей понять суть происходящих событий, ответить на многие волнующие вопросы прошлого и настоящего.

– Николай Стариков делает очень многое для осмысления нашей общей истории, для нашего взаимопонимания, для укрепления дружбы между Молдовой и Россией. Мы всегда ждём Николая Викторовича в Молдове с новыми книгами и новыми выступлениями, – отметил Додон.

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