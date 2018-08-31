Додон поздравил сограждан с Днем национального языка: Молдавский язык – наше общенациональное достояние

Президент Молдовы Игорь Додон поздравил всех граждан страны с Днем национального языка, отмечаемым сегодня, 31 августа.

29 лет назад, 31 августа 1989 года, Верховный Совет нашей Республики принял Закон о функционировании языков на территории Республики Молдова. Молдавский язык – достояние наших предков – был признан государственным языком в нашей стране.

Молдавский язык, являющийся родным языком для подавляющего большинства граждан Молдовы, внесён в качестве государственного в Конституцию Республики Молдова. По словам Игоря Додона, это стало одним из высших достижений в процессе национального возрождения молдавского народа.

– Молдавский язык – наше общенациональное достояние, вне зависимости от нашего этнического происхождения. Очень важно, чтобы мы сохранили наш язык и особенно его название – так, как наш язык называли наши деды и прадеды, из поколения в поколение. Крайне важно создать условия для того, чтобы молдавским языком овладели все жители нашей страны, – подчеркнул глава государства.

Додон также напомнил, что на территории Молдовы живут представители многих этносов, чьими родными языками являются русский, украинский, гагаузский, болгарский, армянский, польский, идиш и другие языки.

– В этой цветущей сложности языкового многообразия – сила и красота нашего общества. Наша задача – сделать всё для сохранения всех языков и традиций на территории Республики Молдова, – сказал он.

В заключение Игорь Додон пожелал всем жителям Молдовы мира, крепкого здоровья и благополучия.