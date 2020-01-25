Додон поздравил Си Цзиньпина с наступающим Новым годом

Додон поздравил Си Цзиньпина с наступающим Новым годом

Президент Молдовы Игорь Додон направил послание Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину, в котором от себя лично и от имени народа РМ поздравил с наступающим Новым Годом. Президент Молдовы пожелал коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия и высоких достижений.

– С удовлетворением отмечаю всё более динамичное и содержательное сотрудничество между нашими странами, основанное на традиционной дружбе, общих основополагающих ценностях и взаимном уважении территориальной целостности и суверенитета наших государств, – написал Додон.

Кроме этого, он выразил благодарность господину Си Цзиньпину за постоянную поддержку реформ, проводимых руководством Республики Молдова, и за значительную помощь в этом со стороны китайского народа.

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