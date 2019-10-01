Додон поздравил Си Цзиньпина и весь народ Китая с 70-летием основания КНР

Додон поздравил Си Цзиньпина и весь народ Китая с 70-летием основания КНР

По случаю 70-летней годовщины провозглашения Китайской Народной Республики от себя лично и от имени всех граждан Республики Молдова Игорь Додон направил председателю КНР  искренние поздравления и пожелания мира и процветания.

– За прошедшие семь десятилетий китайскому народу удалось совершить настоящее чудо и трансформировать огромные социально-экономические вызовы в возможности для развития, благодаря чему Китайская Народная Республика в рекордные сроки выбилась в мировые лидеры. Пользуясь этим прекрасным поводом, хочу с удовольствием констатировать, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами постоянно развиваются и основываются на взаимном уважении. Подтверждаю твердое намерение Республики Молдова использовать огромный, но пока мало освоенный потенциал в наших двусторонних связях. В то же время высоко ценю помощь, оказываемую нашей стране Китайской Народной Республикой. Желаю всему китайскому народу крепкого здоровья и дальнейшего благополучия! – отметил глава государства в своем послании. 

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