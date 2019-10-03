Додон поздравил Штайнмайера с Днем германского единства

Додон поздравил Штайнмайера с Днем германского единства

По случаю национального праздника Федеративной Республики Германия, Дня германского единства, президент направил искренние сердечные поздравления Его Превосходительству Президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

Глава государства высоко оценил неоспоримые достижения немецкой нации в комплексных усилиях по объединению страны как с социально-экономической точки зрения, так и в плане объединения инфраструктуры.

– Республика Молдова уделяет особое внимание развитию и углублению дружеских отношений с Федеративной Республикой Германия. Народ Республики Молдова есть и будет признательным за поддержку, которая оказывается нам Федеративной Республикой Германия в процессе модернизации страны и укрепления демократических институтов, – отметил Игорь Додон.  

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