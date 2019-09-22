Додон поздравил Саркисяна с Днем независимости Армении

Президент Молдовы Игорь Додон поздравил Президента Республики Армения Армена Саркисяна с Днем независимости этой страны и передал самые добрые пожелания мира и процветания армянскому народу.

– Убежден в дальнейших успехах Республики Армения в реализации реформ, консолидации общества, обеспечения политической стабильности, усиления роли Республики Армения на международной арене.Отмечаю поступательный характер конструктивного диалога между нашими странами и выражаю уверенность в том, что нам удастся и в дальнейшем поддерживать сложившуюся положительную динамику молдавско-армянских отношений, основанных на принципах дружбы, уважения и взаимовыгодного сотрудничества, – написал глава государства на своей странице в соцсети.