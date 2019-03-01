Додон поздравил с приходом весны молдавскую диаспору и передал нашим согражданам мэрцишоры

0

Президент Республики Молдова Игорь Додон поздравил находящихся за границей граждан нашей страны с приходом весны и традиционным молдавским праздником, отмечаемым 1 марта – Мэрцишором. Глава государства пожелал нашим соотечественникам удачи, успехов и процветания во всём.

Игорь Додон с гордостью и признанием подчеркнул, что именно наши сограждане продвигают положительный имидж Молдовы за рубежом. По случаю праздника глава государства передал молдавской диаспоре мэрцишоры – символы возрождения природы и надежды.