Додон поздравил с приходом весны молдавскую диаспору и передал нашим согражданам мэрцишоры

Додон поздравил с приходом весны молдавскую диаспору и передал нашим согражданам мэрцишоры

Президент Республики Молдова Игорь Додон поздравил находящихся за границей граждан нашей страны с приходом весны и традиционным молдавским праздником, отмечаемым 1 марта – Мэрцишором. Глава государства пожелал нашим соотечественникам удачи, успехов и процветания во всём. 

Игорь Додон с гордостью и признанием подчеркнул, что именно наши сограждане продвигают положительный имидж Молдовы за рубежом. По случаю праздника глава государства передал молдавской диаспоре мэрцишоры – символы возрождения природы и надежды.

 

 

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