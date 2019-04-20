Додон поздравил с праздником Песах еврейскую общину Молдовы и главного раввина Кишинева и страны

Додон поздравил с праздником Песах еврейскую общину Молдовы и главного раввина Кишинева и страны

Президент Молдовы Игорь Додон передал искренние поздравления главному раввину Кишинева и Молдовы Йосефу-Ицхаку Абельскому и всей еврейской общине Республики Молдова по случаю праздника Песах – величайшего праздника евреев во всем мире.

На своей странице в соцсети Додон написал, что отмечаемый веками во всех уголках земли, где жили евреи, Песах помог им выжить и объединить усилия для возрождения Еврейского Дома на их исторической Родине.

– Пожелал, чтобы Песах придал всем сил и принес процветание, способствовал гражданской, социокультурной и профессиональной интеграции, содействовал межконфессиональной, межэтнической терпимости, стабильности и миру как в Республике Молдова, так и во всем мире. Хаг самеах! – подчеркнул он. 

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