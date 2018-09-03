Додон поздравил с юбилеем известного молдавского писателя Иона Друцэ

Глава государства направил имениннику самые теплые пожелания по случаю 90-летия.

Игорь Додон пожелал юбиляру оставаться таким же, каким его знают – примером непоколебимости и морали и настоящим оазисом мудрости в подрастерявшем свой смысл мире.

– Его творчество – настоящее зеркало молдавского общества в его развитии и учебник по выживанию фундаментальных духовных и моральных принципов. С днем рождения, маэстро! – написал президент.

Ион Друцэ – известный молдавский писатель и драматург, автор десятков романов, пьес, рассказов и стихотворений. Писал на молдавском и русском языках. Творчество маэстро известно не только в Молдове, но и далеко за ее пределами.