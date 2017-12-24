Додон поздравил с днем рождения президента Азербайджана

Глава государства направил поздравительное послание своему азербайджанскому коллеге.

По случаю Вашего дня рождения примите самые теплые и сердечные поздравления и пожелания доброго здоровья, долголетия, новых больших успехов в реализации всех Ваших помыслов и устремлений во имя и на благо Вашей страны и народа. Ваша плодотворная деятельность на посту главы государства и богатый политический опыт снискали Вам заслуженный авторитет не только в Азербайджане, но и далеко за его пределами, – отметил Игорь Додон в поздравлении на имя Ильхама Алиева.

Глава государства выразил признательность президенту Азербайджана за его весомый вклад в углубление отношений между нашими странами и установление в настоящее время высокого уровня сотрудничества и конструктивного партнерства.

В этом контексте я придаю большое значение дальнейшему всестороннему развитию молдо-азербайджанского взаимодействия, которое в полной мере отвечает долгосрочным интересам наших стран. Позвольте, уважаемый Ильхам Гейдарович, еще раз от всей души поздравить Вас и пожелать счастья, добра и благополучия. Мои поздравления и наилучшие пожелания Вашим родным и близким, – заключил президент.