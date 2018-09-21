Додон поздравил руководство и народ Армении с Днем независимости этой страны

Глава государства направил Президенту Республики Армения Армену Саркисяну и премьер-министру этой страны Николу Пашиняну поздравления по случаю Дня Независимости, и передал самые добрые пожелания мира и процветания армянскому народу.

Игорь Додон отметил исторически сложившиеся дружеские связи между нашими странами и народами и выразил уверенность в их дальнейшем развитии.

Напомним, что в ноябре 2017 года состоялся официальный визит Игоря Додона в Республику Армения – первый визит руководителя молдавского государства в эту страну. А с 11 по 12 октября Президент Республики Молдова примет участие в саммите стран Франкофонии, который пройдет в Ереване.