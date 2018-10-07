Додон поздравил Путина с днем рождения

– Считаю, что традиционные дружественные отношения между нашими странами, успешно проходя в меняющемся мире проверку на прочность, становятся более зрелыми. Убежден, что глубокие культурно-исторические, торгово-экономические и гуманитарные связи Молдовы с Россией будут и впредь активно развиваться, создавая надежную основу для процветания наших народов. Ваше Превосходительство, еще раз поздравляю Вас с днем рождения, желаю мира и благополучия, энергии и решимости в реализации Ваших помыслов и устремлений во славу России и прошу принять уверения в моем высочайшем к Вам уважении, – подытожил он.