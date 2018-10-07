Додон поздравил Путина с днем рождения

По случаю даты глава государства направил самые искренние поздравления своему российскому коллеге, от души пожелав ему крепкого здоровья, многолетнего служения России и россиянам, новых личных достижений.
– Вы соединяете в себе лучшие черты современного лидера, демонстрируете качества, которые вызывают глубокое уважение к Вам как человеку и политику, к позиции представляемой Вами страны. Во главе с Вами Российская Федерация с честью воплощает статус великой державы, – подчеркнул он.
В поздравительном послании Игорь Додон выразил признательность за передаваемый Владимиром Путиным бесценный политический опыт и мудрую поддержку поступательной динамики молдо-российского диалога.
– Считаю, что традиционные дружественные отношения между нашими странами, успешно проходя в меняющемся мире проверку на прочность, становятся более зрелыми. Убежден, что глубокие культурно-исторические, торгово-экономические и гуманитарные связи Молдовы с Россией будут и впредь активно развиваться, создавая надежную основу для процветания наших народов. Ваше Превосходительство, еще раз поздравляю Вас с днем рождения, желаю мира и благополучия, энергии и решимости в реализации Ваших помыслов и устремлений во славу России и прошу принять уверения в моем высочайшем к Вам уважении, – подытожил он.
Напомним, следующая встреча Игоря Додона и Владимира Путина пройдет в конце октября в Москве.