Додон поздравил Путина с днем рождения

Президент Российской Федерации Владимир Путин празднует сегодня свой день рождения. По этому случаю глава нашего государства Игорь Додон сердечно поздравил своего коллегу, искренне пожелав ему крепкого здоровья, долгих плодотворных лет и новых достижений во имя России.

– Убежден, что его опыт, энергия и силы будут и в дальнейшем направлены на достижение высоких целей развития и модернизации страны, повышения благосостояния российских граждан, усиления роли России на международной арене. Пользуясь приятной возможностью, подтверждаю готовность к дальнейшей совместной работе по насыщенной двусторонней программе и выражаю уверенность в том, что молдавско-российские отношения будут крепнуть и развиваться в духе традиционного партнерства и взаимного уважения на благо наших государств и народов, – отметил Додон.