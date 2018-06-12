Додон поздравил Путина с Днем России

Додон поздравил Путина с Днем России

От имени молдавского народа и от себя лично глава государства направил своему российскому коллеге и всем россиянам поздравительное послание по случаю государственного праздника –  Дня России, и искренне пожелал им счастья, благополучия, мира, добра и согласия.

– Россия на протяжении веков является очень важным стратегическим партнером Республики Молдова. Нас связывают  не только общие страницы истории, но и успешное торгово-экономическое сотрудничество в различных областях, глубокие культурные и человеческие связи, которые, несмотря на желание некоторых политиков, не удается и, глубоко убежден, и в будущем   не удастся разорвать. Позвольте выразить уверенность, что наши дружественные народы, преодолев все препятствия на своем пути, будут и впредь способствовать углублению и расширению тесного многостороннего партнерства Молдовы и России, – отмечается в поздравлении. 

Игорь Додон также пожелал Владимиру Путину реализации всех его помыслов и устремлений во славу Государства Российского и его великого народа.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md