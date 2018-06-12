Додон поздравил Путина с Днем России

От имени молдавского народа и от себя лично глава государства направил своему российскому коллеге и всем россиянам поздравительное послание по случаю государственного праздника – Дня России, и искренне пожелал им счастья, благополучия, мира, добра и согласия.

– Россия на протяжении веков является очень важным стратегическим партнером Республики Молдова. Нас связывают не только общие страницы истории, но и успешное торгово-экономическое сотрудничество в различных областях, глубокие культурные и человеческие связи, которые, несмотря на желание некоторых политиков, не удается и, глубоко убежден, и в будущем не удастся разорвать. Позвольте выразить уверенность, что наши дружественные народы, преодолев все препятствия на своем пути, будут и впредь способствовать углублению и расширению тесного многостороннего партнерства Молдовы и России, – отмечается в поздравлении.

Игорь Додон также пожелал Владимиру Путину реализации всех его помыслов и устремлений во славу Государства Российского и его великого народа.