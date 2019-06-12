Додон поздравил Путина с Днем России

Президент Молдовы Игорь Додон направил сердечные поздравления президенту России Владимиру Путину по случаю государственного праздника, Дня России, и самые добрые пожелания мира и процветания.

– Мне особенно приятно отметить, как динамично развивается конструктивный молдо-российский диалог на высшем уровне, активизируются исторически обусловленные культурные и гуманитарные связи, возобновляется стратегическое партнерство Молдовы с Россией. Искренне убеждён в том, что традиционное полномасштабное сотрудничество между нашими странами будет неуклонно укрепляться к обоюдной пользе дружественных молдавского и русского народов, – отметил глава государства.