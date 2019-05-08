Додон поздравил Путина с Днем Победы: “Светлая память о героических страницах нашей общей истории навсегда сохранится в сердцах людей!”

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Президент Молдовы Игорь Додон направил поздравительное послание своему российскому коллеге Владимиру Путину с наступающим Днем Великой Победы. В своем послании на имя лидера Российской Федерации глава государства выразил уверенность в том, что светлая память о героических страницах нашей общей истории навсегда сохранится в сердцах людей, особо отметив, что Победа в Великой Отечественной войне была выстрадана единым народом, который перед страшной угрозой уничтожения, собрав все силы и волю в кулак, и через колоссальные жертвы и страдания, выстоял, чтобы дать отпор агрессору и освободить не только свою страну, но и многие государства Европы.

– День 9 Мая священен для нас ратными и трудовыми подвигами наших дедов, отцов и матерей, вынесших на своих плечах все ужасы и жестокость войны на таком трудном фронтовом пути длиною в 1418 дней.Мы склоняем головы перед памятью павших в битве с вероломным врагом. И выражаем безмерную благодарность всем ветеранам Великой Отечественной войны, спасшим мир от фашистского мракобесия, за их беспримерное мужество и героизм, проявленные на полях сражений, в партизанских отрядах и в тылу врага, и за их непоколебимую веру в свою Родину, – написал он.

Глава государства также с сожалением отметил, что уроки войны усвоены не всеми. В наше время, когда во многих странах в угоду политической конъюнктуре история фальсифицируется, а события тех лет грубо искажаются, как никогда важно, чтобы правда о войне передавалась из поколения в поколение, уверен он.

– Уважаемый Владимир Владимирович! В этот праздничный день сердечно желаю Вам и дружественному российскому народу мирного неба, единения, согласия, добра и благополучия. Мои особые поздравления и наилучшие пожелания всем ветеранам Великой Отечественной войны. Вечная слава героям-победителям! С Днем Великой Победы! – заключается в послании Игоря Додона на имя Владимира Путина.