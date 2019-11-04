Додон поздравил Путина и весь российский народ с Днем народного единства

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От имени народа Республики Молдова и от себя лично глава государства сердечно поздравил Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и весь российский народ с Днем народного единства.

На своей странице в соцсети Игорь Додон отметил, что “этот праздник, посвящённый событиям, произошедшим несколько веков назад, стал символом современной демократической России, которая помнит свое прошлое, чтит своих предков”.

– Наши народы объединяют общие история и ценности, дух патриотизма и терпимости, дружбы и культурного взаимообогащения. Пользуясь случаем, поздравляю господина Путина с праздником и желаю ему крепкого здоровья и новых славных дел во имя процветания России, а всем россиянам – мира и благополучия, – подчеркнул он.