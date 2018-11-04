Додон поздравил Путина и россиян с Днем народного единства

Додон поздравил Путина и россиян с Днем народного единства

Глава государства направил поздравление своему российскому коллеге по случаю отмечаемого сегодня в РФ Дня народного единства. 

В этот день 406 лет назад войска народного ополчения освободили Москву от иноземных захватчиков, отстояв свободу и независимость Русского государства. Этот праздник неразрывно связан с именами выдающихся деятелей русской истории – Патриарха Гермогена, Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. В этот же день православные празднуют один из праздников – День Казанской иконы Божией Матери, отметил глава государства.

– Этот праздник свидетельствует всем нам о важности веры в Бога и любви к Родине. Он важен, в том числе, и для нашей страны, поскольку Россия, отстоявшая в этот день свою независимость, на протяжении нескольких веков стала союзником всех православных народов за национальное и духовное освобождение. Искренне желаю всему народу России мира, добра благополучия и процветания! – добавил он. 

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