Додон поздравил президента Украины с днём рождения

Президент Молдовы поздравил своего украинского коллегу Владимира Зеленского с днём рождения. Додон пожелал Зеленскому крепкого здоровья, семейного благополучия и мира.

Пользуясь этой приятной возможностью, выражаю убеждённость в том, что молдавско-украинский диалог по всем вопросам насыщенной разносторонней повестки дня будет крепнуть и развиваться в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, традиционного для отношений между нашими странами и народами. Желаю уважаемому господину Президенту неиссякаемой энергии и высоких достижений во имя Украины, – говорится в поздравлении.