Додон поздравил президента Швейцарии Уэли Маурера с Днём основания Конфедерации

Додон поздравил президента Швейцарии Уэли Маурера с Днём основания Конфедерации

От имени граждан Республики Молдова и от себя лично глава государства направил искренние поздравления президенту Швейцарской Конфедерации в связи с национальным праздником страны.

Игорь Додон пожелал мира и благополучия всем гражданам Швейцарии. Он также отметил дружественные отношения между странами, основанные на взаимном уважении и приверженности к общечеловеческим ценностям.

Швейцария является важным партнёром по развитию Республики Молдова, в связи с чем хочу выразить благодарность за постоянную поддержку, оказываемую моей стране в сложном процессе её модернизации и реформирования, – подчеркнул глава государства.

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