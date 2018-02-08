Додон поздравил президента Сбербанка России с днем рождения

Игорь Додон направил поздравительное послание Герману Грефу.

Глава государства адресовал ему самые искренние поздравления и пожелания доброго здоровья, многолетия и новых успехов в его ответственной деятельности.

– На всех занимаемых Вами постах Вы проявляли себя зрелым и неординарно мыслящим руководителем. Эти качества на протяжении многих лет позволяют Вам успешно управлять крупнейшим банком Российской Федерации – Сбербанком. Еще раз сердечно поздравляю Вас, уважаемый Герман Оскарович, и желаю семейного счастья, благополучия, удачи и реализации всех Ваших помыслов и надежд, – отметил президент.