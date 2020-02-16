Додон поздравил президента Литвы с национальным праздником этой страны

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От имени народа Республики Молдова и от себя лично Игорь Додон поздравил Президента Литовской Республики Гитанаса Науседу с национальным праздником этой страны.

Президент Молдовы пожелал своему коллеге и всем гражданам Литвы мира, благополучия и прогресса.

– Пользуясь этой приятной возможностью, хочу выразить благодарность литовскому народу за помощь и поддержку, оказываемую в процессе внедрения реформ в Республике Молдова. Также хочу подчеркнуть нашу полную решимость активизировать и расширить сотрудничество на взаимовыгодной основе, – отметил он на своей странице в социальной сети.