Додон поздравил президента Казахстана с победой в первом туре выборов

Додон поздравил президента Казахстана с победой в первом туре выборов

Этим утром глава государства поздравил Президента Республики Казахстан Касыма-Жомарта Кемелевича Токаева с убедительной победой в первом туре выборов. Игорь Додон пожелал ему здоровья, жизненных сил и новых достижений на ответственном государственном посту.

⁃ Высоко оцениваю нашу первую личную встречу, которая состоялась 28 мая в Нур-Султане перед началом работы Высшего Евразийского экономического совета. Считаю состоявшуюся беседу удачным началом нового этапа двусторонних отношений во всех областях, представляющих взаимный интерес. Уверен, что диалог между Республикой Молдова и Республикой Казахстан будет развиваться по нарастающей, в том числе на площадке СНГ и Евразийского экономического союза, на благо народов наших стран, – отметил глава государства.

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