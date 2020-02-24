Додон поздравил президента Эстонии с Днем независимости этой страны

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По случаю Дня независимости Эстонской Республики глава государства направил президенту этой страны Керсти Кальюлайд от имени народа Республики Молдова и от себя лично самые искренние поздравления и пожелания мира и процветания эстонскому народу.

В своем послании Игорь Додон отметил динамичное развитие отношений сотрудничества и дружбы между Республикой Молдова и Эстонской Республикой, которые за прошедшие годы заметно укрепились.

– С огромным удовлетворением вспоминаю нашу встречу на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2019 года, и я хотел бы сердечно поблагодарить Вас за поддержку европейской повестки дня Республики Молдова. Убежден, что совместными усилиями нам удастся и далее развивать политический диалог и отраслевое сотрудничество и освоить весь спектр существующих возможностей на благо наших народов. В надежде на новую встречу в Кишиневе в ближайшее время, примите, Ваше Превосходительство, заверения в моем глубоком к Вам уважении, – подчеркнул он.