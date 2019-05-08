Додон поздравил президента Израиля с национальным праздником этой страны

Додон поздравил президента Израиля с национальным праздником этой страны

По случаю празднования Дня независимости Государства Израиль от имени народа Республики Молдова и от себя лично Игорь Додон направил президенту этой страны Реувену Ривлину искренние и сердечные поздравления, а также добрые пожелания мира и дальнейшего процветания всем гражданам Израиля. 

– Праздник национального значения для еврейского народа является прекрасной возможностью выразить свою убежденность в том, что только совместными усилиями нам удастся укрепить отношения между Республикой Молдова и Государством Израиль и использовать в дальнейшем существующий потенциал сотрудничества в приоритетных областях развития обеих стран. Позвольте, Ваше Превосходительство, еще раз поздравить вас с праздником, пожелать прогресса и благополучия и примите, пожалуйста, заверения в моем глубоком к Вам уважении, – отметил он. 

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