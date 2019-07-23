Додон поздравил президента Италии с днем рождения

– Пользуюсь приятной возможностью, чтобы отметить добрые отношения дружбы и сотрудничества между Молдовой и Италией. Убежден, что совместными усилиями двусторонние отношения будут непрерывно и динамично развиваться, укрепляясь в духе взаимовыгодного сотрудничества на благо обоих народов. Еще раз поздравляю Вас с днем рождения и прошу принять, Ваше Превосходительство, заверения в моем высоком к Вам уважении, – отметил глава государства.