Додон поздравил президента Италии с днем рождения

Президент Республики Молдова Игорь Додон направил этим утром поздравление своему итальянскому коллеге Серджо Маттарелле по случаю его дня рождения. Глава государства от души пожелал имениннику крепкого здоровья, радости, долгих лет жизни и полной реализации важных для Италии проектов.
– Пользуюсь приятной возможностью, чтобы отметить добрые отношения дружбы и сотрудничества между Молдовой и Италией. Убежден, что совместными усилиями двусторонние отношения будут непрерывно и динамично развиваться, укрепляясь в духе взаимовыгодного сотрудничества на благо обоих народов. Еще раз поздравляю Вас с днем рождения и прошу принять, Ваше Превосходительство, заверения в моем высоком к Вам уважении, – отметил глава государства.
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