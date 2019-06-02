Додон поздравил президента Италии с Днем Итальянской Республики

Додон поздравил президента Италии с Днем Итальянской Республики

По случаю Дня Итальянской Республики глава государства направил президенту этой страны страны Серджо Маттарелле самые искренние и сердечные поздравления, а также пожелания мира и процветания итальянскому народу.

– Удовлетворен динамичным развитием молдавско-итальянских отношений, основанных на тесных исторических связях, прагматизме и взаимном уважении. Высоко оцениваю наши совместные усилия по расширению и диверсификации двусторонних связей в различных областях, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети. 

Глава государства также выразил твердую уверенность в том, что дальнейшее укрепление партнерства между Республикой Молдова и Итальянской Республикой еще больше приблизит наши страны к полноценной реализации национальных стратегических целей на благо обоих государств.

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