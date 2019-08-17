Додон поздравил президента Индонезии с Национальным праздником этой страны

Додон поздравил президента Индонезии с Национальным праздником этой страны

По случаю празднования Национального дня Республики Индонезия от имени народа Республики Молдова и от себя лично Игорь Додон направил президенту этой страны Джоко Видодо искренние поздравления, а также добрые пожелания мира и дальнейшего процветания всем гражданам Индонезии.

– Пользуясь случаем, выражаю свою убеждённость в том, что мы сможем открыть новую страницу в развитии сотрудничества между нашими странами в экономическом, политическом и социальном планах на благо обоих народов, – написал он.

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