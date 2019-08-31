Додон поздравил президента и народ Кыргызской Республики с Днём независимости их страны

Додон поздравил президента и народ Кыргызской Республики с Днём независимости их страны

Президент Молдовы Игорь Додон поздравил своего коллегу Сооронбай Жээнбекова и народ Кыргызской Республики с национальным праздником – Днем независимости и пожелал их стране мира и благополучия.

– За годы независимости Кыргызстан приобрел ценный опыт конструктивного политического и экономического взаимодействия на региональном и мировом уровне. Убежден в том, что уважение и доверие, положенные в основу молдавско-кыргызских отношений, позволят нам и впредь развивать плодотворный диалог в интересах наших государств и народов, – написал Додон.

Глава молдавского государства пожелал президенту Кыргызстана крепкого здоровья и успехов в ответственной деятельности на благо страны, а дружественному кыргызскому народу – счастья и процветания.

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