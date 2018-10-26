Додон поздравил президента и народ Австрии с национальным праздником этой страны

Додон поздравил президента и народ Австрии с национальным праздником этой страны

“Национальный праздник Австрийской республики – приятная возможность направить Вам от имени народа Республики Молдова и от себя лично самые теплые поздравления, а всем австрийским гражданам – искренние пожелания мира и благополучия”, – отметил в своем послании глава молдавского государства. 

Отмечая установившиеся добрые отношения дружбы и сотрудничества между Молдовой и Австрией, Игорь Додон выразил твердую уверенность в том, что они и в дальнейшем будут динамично и многопланово развиваться.

– Вместе с тем я уверен, что перспективы развития двусторонних связей, а также возможности укрепления межчеловеческих ценностей также имеют огромный невостребованный потенциал. Позвольте еще раз поздравить Вас, Ваше Превосходительство, с замечательным праздником и прошу принять заверения в моем самом высоком уважении, – подчеркнул президент в послании на имя Александра Ван дер Беллена. 

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