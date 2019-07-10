Додон поздравил президента Греции с днем рождения

Додон поздравил президента Греции с днем рождения

Президент Молдовы Игорь Додон направил поздравительное послание Президенту Греческой Республики Прокопису Павлопулосу в связи с днем его рождения. Глава государства пожелал имениннику крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов на ответственном посту.

– Благодаря Вашей многогранной и активной деятельности, в частности, по представлению государства на самом высоком уровне, направленной на укрепление единства греческого народа, а также на продвижение международного имиджа страны, Вам удалось завоевать уважение и признательность людей как внутри страны, так и за ее пределами. Уверен, что благодаря Вашему опыту и лидерским качествам Вы будете и впредь способствовать повышению благосостояния Греческой Республики и ее граждан, – отметил Игорь Додон.

Молдавский лидер также выразил уверенность в “непрерывности отношений дружбы и взаимопонимания между двумя странами во благо и в интересах наших народов”. 

 

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