Додон поздравил президента Финляндии с национальным праздником этой страны

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От имени граждан Республики Молдова и от себя лично Игорь Додон поздравил Президента Финляндской Республики Саули Ниинистё с национальным праздником этой страны – Днём независимости.

В своем послании глава государства с удовлетворением отметил, что двусторонние отношения между нашими странами углубились и укрепились в сферах, представляющих взаимный интерес.

– Высоко ценю поддержку Финляндской Республики в процессе реализации программы реформ Республики Молдова. Твёрдо убеждён в том, что совместными усилиями мы сможем обеспечить дальнейшее развитие политического диалога и отраслевого сотрудничества, вывести на качественно новый уровень дружественные молдавско-финляндские отношения, – подчеркнул он.