Додон поздравил президента Чехии и весь чешский народ с национальным праздником этой страны

Додон поздравил президента Чехии и весь чешский народ с национальным праздником этой страны

По случаю Национального дня Чешской Республики от имени Республики Молдова и от себя лично Игорь Додон направил искренние поздравления и добрые пожелания мира, прогресса и благополучия Президенту Чешской Республики Милошу Земану и всему чешскому народу.

– Пользуюсь этой приятной возможностью, чтобы выразить свою убежденность в том, что молдо-чешские отношения будут и далее развиваться по нарастающей, что послужит основой для расширения и углубления сотрудничества в самых разных областях в духе традиционной дружбы, взаимопонимания и доверия.

Желаю Вам, Ваше Превосходительство, доброго здоровья, радости и высоких достижений в Вашей ответственной деятельности и прошу принять уверения в моем глубоком к Вам уважении, – отметил он. 

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