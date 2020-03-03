Додон поздравил президента Болгарии с национальным праздником этой страны

Додон поздравил президента Болгарии с национальным праздником этой страны

Игорь Додон поздравил Президента Республики Болгария Румена Радева с национальным днем этой страны. Глава государства пожелал мира и дальнейшего благополучия болгарскому народу.

– Пользуясь этой прекрасной возможностью, хочу подчеркнуть отношения дружбы и сотрудничества между нашими государствами, которые динамично развиваются на основе исторических связей и общих ценностей. С удовлетворением вспоминаю о конструктивном обмене мнениями в предыдущие годы и надеюсь, что в ходе визита Президента Республики Болгария в Молдову у нас будет возможность развить не только этот диалог, но и новые подходы, касающиеся углубления двустороннего сотрудничества в самых разных областях, представляющих взаимный интерес, на благо граждан обоих наших государств, – отметил Додон в своем послании. 

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