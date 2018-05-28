Додон поздравил президента Азербайджана со 100-летием республики

Додон поздравил президента Азербайджана со 100-летием республики

От имени народа Республики Молдова и себя лично глава государства направил самые искренние и сердечные поздравления по случаю столетия Азербайджанской Демократической Республики президенту этой страны Ильхаму Алиеву. 

– Пользуясь приятной возможностью, с удовольствием отмечаю эффективные многосторонние контакты между нашими странами.Уверен, что традиционные дружественные молдавско-азербайджанские отношения будут и впредь залогом продвижения политического диалога, углубления взаимовыгодного экономического сотрудничества и обоюдной поддержки на международной арене, – отметил он. 

В заключение Игорь Додон пожелал своему коллеге крепкого здоровья и новых успехов на высшем государственном посту, а всему азербайджанскому народу – мира, согласия и благополучия, и попросил принять заверения в своем самом высоком уважении.

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