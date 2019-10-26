Додон поздравил президента Австрии с национальным праздником этой страны

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По случаю Национального дня Австрийской Республики президент Молдовы Игорь Додон направил поздравительное послание Федеральному президенту Австрийской Республики Александру Ван Дер Беллену, пожелав мира и процветания.

Глава государства с удовлетворением отметил динамичный и нарастающий характер отношений между нашими странами, выразив уверенность, что молдо-австрийские отношения будут и дальше развиваться при интенсивном политическом диалоге и конструктивном сотрудничестве, основанном на взаимном интересе.

Выразил уверенность, что совместными усилиями мы сможем обеспечить расширение взаимодействия между нашими государствами, – отметил Игорь Додон.