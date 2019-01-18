Додон поздравил президента Австрии с днем рождения

Додон поздравил президента Австрии с днем рождения

Глава государства направил поздравительное послание Федеральному президенту Австрийской Республики Александру Ван дер Беллену по случаю его дня рождения. 

– Пользуясь этой приятной возможностью, я с удовлетворением отмечаю восходящие темпы развития молдо-австрийских отношений, основанных на взаимопонимании и уважении. В то же время подчеркиваю заинтересованность Республики Молдова в наращивании сотрудничества с Австрийской Республикой и выступаю за углубление двустороннего сотрудничества на благо наших стран и народов, – отметил Додон. 

Глава государства пожелал имениннику крепкого здоровья, радости и успехов в его ответственной работе и попросил его принять заверения в своем самом высоком уважении.

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