Додон поздравил председателя КНР с днем рождения

Додон поздравил председателя КНР с днем рождения

Глава государства направил искренние и сердечные поздравления Си Цзиньпиню по случаю его дня рождения. 

– Пользуясь случаем, хочу подтвердить полную готовность Республики Молдова укрепить молдо-китайский потенциал во всех приоритетных областях на благо наших народов. Вместе с тем выражаю глубокую благодарность за значительную помощь, которую Китайская Народная Республика оказывает моей стране, – говорится в послании президента. 

В заключение Игорь Додон пожелал больших успехов Си Цзиньпиню в его ответственной работе и попросил принять его заверения в своем глубоком уважении.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md