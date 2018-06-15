Додон поздравил председателя КНР с днем рождения

Глава государства направил искренние и сердечные поздравления Си Цзиньпиню по случаю его дня рождения.

– Пользуясь случаем, хочу подтвердить полную готовность Республики Молдова укрепить молдо-китайский потенциал во всех приоритетных областях на благо наших народов. Вместе с тем выражаю глубокую благодарность за значительную помощь, которую Китайская Народная Республика оказывает моей стране, – говорится в послании президента.

В заключение Игорь Додон пожелал больших успехов Си Цзиньпиню в его ответственной работе и попросил принять его заверения в своем глубоком уважении.