Додон поздравил православных верующих с Преображением

Сегодня православные верующие отмечают один из самых важных праздников – Преображения Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа – по старому стилю. В народе этот праздник называют также Преображение.

Преображение Господа является одним из Двунадесятых праздников – 12 важнейших церковных праздников, знаменуя озарение, сошедшее на апостолов Спасителя, которые, находясь на горе Фаворе, убедились в том, что Он не просто Божий пророк, a Сын Его.

Этот праздник знаменует также начало осени, считается пограничным днем между летом и осенью. Сегодня верующие приносят в церковь виноградные грозди для освящения, так как именно в этот день освящается виноградный урожай и новое вино, отметил на своей странице в соцсети президент.

– По случаю этого великого праздника желаю всем жителям Молдовы мира, покоя в душе, благополучия и процветания, – написал глава государства.