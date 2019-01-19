Додон поздравил православных верующих с Крещением (ФОТО)

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Президент Молдовы присутствовал сегодня в Кафедральном Соборе Рождества Христова на Литургии, которую провел Митрополит Кишиневский и Всея Молдовы Владимир по случаю празднования Богоявления и Крещения Господа и Избавителя нашего Иисуса Христа.

Крещение – один из самых важных и святых праздников, который напоминает нам об омовении Иисуса в водах реки Иордан Иоанном Крестителем. Сегодня также празднуется день явления Святой Троицы миру: глас Отца слышится с Небес, Сын воплощен на Земле и стоит в реке Иордан, а Святой Дух сходит на Него в образе голубя, отметил на своей странице в соцсети Игорь Додон.

Он также напомнил, что этот праздник известен еще как Богоявление или Крещение. Сегодня совершается чин освящения воды, которую используют для окропления жилищ верующих. При этом вода из всех источников становится святой.

Пусть Крещение Господне принесет всем нам мира, здоровья и радости! – пожелал глава государства.