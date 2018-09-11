Додон поздравил православных верующих с днем Усекновения головы Святого пророка Иоанна Крестителя

Додон поздравил православных верующих с днем Усекновения головы Святого пророка Иоанна Крестителя

Сегодня православные верующие по старому стилю отмечают день Усекновения головы Святого пророка Иоанна Крестителя, известного также под именем Иоанна Предтечи, так как именно он предсказал приход Мессии. Это последний большой праздник церковного года.

Большую часть своей жизни Святой Иоанн провел в пустыне в непрерывных молитвах, проповедуя Слово Божье. Этот великий пророк принял мученическую смерть из-за своего презрения к тем, кто жил в грехе и творил беззакония. Он умер мучеником после приказа царя Ирода, потребовавшего обезглавить пророка.

– Искренне желаю всем верующим добра, крепкого здоровья, мира и благополучия, – написал по случаю праздника президент на своей странице в соцсети.

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