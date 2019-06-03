Додон поздравил православных верующих с днем святых Константина и Елены

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Сегодня православные верующие празднуют День святых Константина и Елены. Император Константин и его мать, царица Елена, на протяжении всей жизни совершили много великих дел для христиан: построили множество церквей и прекратили гонения на христиан по всей территории Римской империи.

Глава государства искренне поздравил с праздником всех священнослужителей и верующих, чьи церкви освящены именами императора Константина и царицы Елены.

– Кроме того, поздравляю всех, кто назван именами этих двух святых. Желаю всем мира, здоровья и успехов в делах с Божьей помощью, – отметил он на своей странице в соцсети.