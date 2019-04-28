Додон поздравил патриарха Кирилла с великим праздником Воскресения Христова

Ваше Святейшество,

С чувством духовной радости от себя лично и от имени молдавского народа поздравляю Вас с великим праздником Воскресения Христова. В день Спасительной Пасхи всех православных христиан в едином порыве объединяет прославление воскресшего Господа нашего Иисуса Христа.

В пасхальную ночь тысячи верующих по всему свету, в том числе и в Республике Молдова, устремятся в храмы, чтобы вместе пережить радость и ликование во имя того, кто «Смертию смерть поправ» своим божественным светом веры, надежды, любви озаряет наши сердца и наполняет души добротой, терпимостью, состраданием и милосердием.

Жертвенная любовь Воскресшего Спасителя пробуждает в нас силы, способные к преодолению тягот, бед и скорбей, дарует утешение, поддержку и надежду.

Святейший Владыка! В этот благословенный для всех нас «Праздник Праздников, Торжество из Торжеств» сердечно желаю Вам счастья, долголетия, воплощения замыслов и исполнения чаяний, крепости духовных и телесных сил в Вашем первосвятительском служении ради укрепления и единства Православной Церкви. Да пребудет на избранном Вами многотрудном пути милость Божия!

И пусть Благодатный огонь пасхального праздника принесет в каждый дом, в каждую семью православных христиан России мир, покой, любовь и согласие.

Христос Воскресе!